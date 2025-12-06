「このタイミングで？」悪女レスラーがレジェンドの引退ロードに泥を塗る「屈辱の“ローブロー”攻撃」でサプライズ復活。予想外の登場劇と完璧すぎる“オマージュ”に、ファンは「伝説が汚された」「いや小褒美だろ？」と意見が真っ二つに分かれた。【画像】「あの衝撃シーン」を完全再現…小悪魔美女の鬼気迫る“表情”WWEのメガイベント「サヴァイヴァー・シリーズ」で行われた、王者ジョン・シーナ対ドミニク・ミステリオ