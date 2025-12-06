GANG PARADEが12月17日（水）にリリースするメジャー8thシングル「KIMI☆NO☆OKAGE」より、未解禁だった「ラビバアソビバ!!」の作家情報が公開された。「ラビバアソビバ!!」は9mm Parabellum Bulletの菅原卓郎（Vo./G.）による作詞、滝 善充（G.）が作曲、9mm Parabellum Bulletが演奏で参加した楽曲。ギャンパレのキャッチコピーである“みんなの遊び場”から着想を得たタイトルも菅原卓郎によるものだ。▲9mm Parabellum Bullet9