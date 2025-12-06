平手友梨奈が、現在放送中のTVアニメ『渡くんの××が崩壊寸前』の第2クールエンディングテーマ「失敗しないメンヘラの育て方」のコラボMVが公開されたことを発表した。◆平手友梨奈 動画現在第2クール目が放送中となるTVアニメ『渡くんの××が崩壊寸前』。今回、すれ違い続ける主人公の渡直人と幼馴染の館花紗月の想いが結ばれた第21話の放送を記念して、今回の映像が公開になった。明るくキャッチーな楽曲とは裏腹に、不安定な