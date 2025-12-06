大泉洋が主演するドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）より、謎多き2役に挑んだ岡田将生がクランクアップ。岡田のコメントと撮了時のカットが到着した。【写真】兆と文人の謎多き2役を演じた岡田将生と四季役・宮崎あおいの2ショット本作は、野木亜紀子脚本で贈るジャパニーズ・ヒーロードラマ。人生詰んだどん底サラリーマンが、再就職した会社で“ちょっとだけ”エスパーになり、仲間たちと世界を