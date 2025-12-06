2026年放送・配信予定のアニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』より、ケンシロウとシンが対峙（たいじ）するアクション満載のPV第1弾が到着。また、新声優キャストとして、ケンシロウの宿命の相手である南斗六聖拳の一人・シン役で遊佐浩二、ケンシロウの愛する女性・ユリア役で早見沙織の出演が発表され、シンとユリアのキャラクターイメージビジュアルも解禁となった。【動画】ケンシロウとシンが対峙！アクション満載