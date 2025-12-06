1月より放送開始のTVアニメ『勇者のクズ』の、第1クールオープニングテーマにTOOBOE「GUN POWDER」、エンディングテーマに紫 今の「メンタルレンタル」が決定した。◆TVアニメ『勇者のクズ』PVTVアニメ『勇者のクズ』は、エーテル強化手術で《魔王》となったマフィアに支配されていた東京の裏社会を舞台に、フリーランスの勇者《死神》ヤシロが自称『弟子』の女子高生・城ヶ峰とともに、あらゆる事件に巻き込まれていく物語。2026