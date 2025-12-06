世界ボクシング評議会（ＷＢＣ）が６日、最新の世界ランキングを発表。バンタム級で那須川天心（２７）＝帝拳＝が前回の１位から２位に後退した。元世界２階級制覇王者のフアンフランシスコ・エストラダ（３５）＝メキシコ＝が３位から１位に浮上した。天心は１１月２４日、ＷＢＣ世界同級王座決定戦で同級２位だった井上拓真（２９）＝大橋＝に０―３の判定で敗れ、ボクシング転向８戦目での王座獲得を逃した。ＷＢＣは３日