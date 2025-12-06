２０２６年北中米Ｗ杯の組み合わせ抽選会が日本時間６日未明、ワシントンＤＣのジョン・Ｆ・ケネディ・センターで行われた。ＦＩＦＡランク１位で、１３大会連続１７度目出場となる２０１０年大会優勝のスペインは、Ｈ組に入り、カボベルデ（同６８位）、サウジアラビア（同６０位）、ウルグアイ（同１６位）と同組になった。「無敵艦隊」を率いるデ・ラ・フエンテ監督は抽選結果を受け「予想通り非常に複雑で難しい組み合わせ