メ～テレ（名古屋テレビ） 中日ドラゴンズの人気者が一日警察署長になり交通安全を呼びかけました。 愛知県警・昭和警察署の一日署長になったのは、中日ドラゴンズのマスコットキャラクター「ドアラ」です。 けさ、昭和区内をパレードし、集まった地域住民らに交通安全を呼びかけました。 「交通ルールを守れないものは何も守れない」（ドアラ） 警察は、「12月特有の慌ただしさで運転時の注意