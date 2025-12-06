菅田将暉が、2026年1月14日にリリースするEP『SENSATION CIRCLE』のジャケット写真、新アーティスト写真を解禁した。ジャケットアートには、菅田がSNSで偶然見つけ、心を奪われたというコペンハーゲン在住アーティスト・Mathias Offerlin Herupの作品を起用。イメージの核心を射抜くような独特のタッチが、今作の世界観と強く共鳴し、アルバム全体の情緒を決定づけているとのこと。完全生産限定盤・通常盤初仕様通常盤今作は、「五