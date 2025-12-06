メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県の魅力に触れて貰おうと菰野町でマルシェが開かれ100万円をかけた歌のコンテストも開催されました。 このイベントは、菰野町などが主催していて会場の役場周辺には、県内の飲食店や雑貨店など2日間で約50の店舗が出店しています。 また、特設ステージでは歌のコンテストが開かれ、県内をはじめ全国から予選を通過した10人が参加しました。 優勝者には賞金100万円が贈られると