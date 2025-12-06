今日6日の夜〜明日7日にかけては日本海側を中心に大気の状態が不安定になる見込みです。急な強い雨や落雷、竜巻などの突風、ひょうに十分ご注意ください。また、北日本でも雪ではなく雨になる所が多いため、積雪が増えた所ではなだれや落雪などにも注意が必要です。7日にかけて日本海側で大気の状態が不安定暖気流入で北日本も雪ではなく雨に今日6日の夜〜明日7日にかけては、上空の寒気や気圧の谷の影響で、日本海側を中心に大