長友はW杯5大会連続出場がかかっているFC東京の日本代表DF長友佑都が12月6日、J1リーグ最終節・アルビレックス新潟戦後に取材に応じ、来年の北中米ワールドカップ（W杯）の組み合わせが決まったことについて言及した。暑さの厳しい地域で戦うことについて「うれしいなと思います」と歓迎した。現地時間同5日に行われた抽選で、日本は、オランダ、チュニジア、欧州プレーオフB（ウクライナ／スウェーデンvsポーランド／アルバニ