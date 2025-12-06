モデルの野崎萌香さんが、麻布警察署の一日警察署長に就任。東京・麻布十番商店街から麻布十番大通りにて、交通安全を呼びかけるパレードに登場しました。【写真を見る】【野崎萌香】地元・麻布で一日警察署長“ザリガニ釣り” が幼少期の思い出野崎さんは、“ここ（麻布）のエリアで生まれ育ったので、とっても馴染み深い場所。お友達とか私の家族も（パレードを）見に来てくれて、たくさんの方が沿道から手を振ってくださった