日本山岳会の創立120周年記念式典に出席された天皇陛下＝6日、東京都新宿区（代表撮影）天皇陛下は6日、東京都新宿区のホテルで開かれた日本山岳会の創立120周年記念式典に出席された。陛下は登山が趣味で同会に所属し、170回以上の登山歴がある。陛下は拍手で出迎えられ、山岳会会長のあいさつに耳を傾けた。その後の夕食会にも参加した。式典に先立ち、若手登山家がヒマラヤを目指すプロジェクトや、全国の山岳古道に関す