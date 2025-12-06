元不登校ＹｏｕＴｕｂｅｒで現在は冒険家を自称するゆたぼんが６日、ＳＮＳを更新。入院したことを報告した。「【悲報】入院する事になりました。ＳＮＳしばらく休みます。また詳しく報告します。」というメッセージとともに、病床の写真を公開。入院している病院で撮影されたと思われる１枚は、横たわったゆたぼんが、点滴を受けている。左右の手首には、包帯が巻かれ、なんとも痛々しい姿だ。コメント欄には「えっ…！？大