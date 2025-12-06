岡山市北区の高松農業高校の生徒が実習で育てた和牛の肉を商業施設で販売しました。 【写真を見る】農業高校の生徒が育てた和牛の肉を商業施設で自ら販売「愛情を注いで育ててきたので多くの方に」【岡山】 倉敷市のゆめタウン倉敷で販売されたのは高松農業高校の生徒が丹精を込めて育てた黒毛和牛の肉です。 施設を運営するイズミが、地産地消につながる高校生の活動を応援しようと売り場を設けました。 並べられたのはA5ラ