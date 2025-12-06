その目には涙が浮かぶ。清水エスパルスの乾貴士が、シーズン終了後のセレモニーで想いを伝えた。12月６日に開催されたJ１最終節で、清水はファジアーノ岡山とホームで対戦し、１−２で敗れた。乾は先発フル出場。今季限りでの契約満了が発表されている37歳はマイクの前に立ち、「ここを離れるのは本当に辛いですし、もっと、このアイスタと、ファンのみなさんの前でプレーがしたかったです」と話し、去就についても明かす。「