現地12月５日、2026年北中米ワールドカップの抽選会がアメリカの首都ワシントンD.C.で開催。日本はグループFに入り、オランダ、チュニジア、欧州プレーオフBの勝者（ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニアのいずれか）との対戦が決定した。この抽選結果を選手はどう感じているのか。FC町田ゼルビアの日本代表DF望月ヘンリー海輝は、フル出場した６日のJ１最終節・柏レイソル戦（０−１）後、日本の組分けについて