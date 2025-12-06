元中日ドラゴンズの選手による野球教室が6日、愛知県犬山市で開かれました。野球を通じた地域活性化の一環として、名古屋鉄道とドラゴンズベースボールアカデミーが共同で開催し、野球初心者の小学生1年から3年までおよそ60人が参加しました。ドラゴンズOBの堂上剛裕さんらが柔らかいボールを使って、バッティングなどを身振り手振りで指導しました。