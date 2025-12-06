IRいしかわ鉄道など並行在来線の開業10周年を記念して6日、観光列車「雪月花」が新潟県から金沢駅まで一日限り、直通運転されました。6日午後1時半ごろに金沢駅のホームに到着した観光列車「雪月花」新潟県の第3セクターえちごトキめき鉄道で運行されていて、鮮やかな赤色の車体には景色を眺めるための大きな窓が備えられています。新潟・富山・石川の並行在来線3社の開業10周年を記念するとともに能登半島地震の復興支援を目的に6