他国からの弾道ミサイル発射を想定した住民避難訓練が、6日に妙高市で行われました。 午前9時すぎに始まった訓練は、弾道ミサイルが日本に飛来する可能性がある想定で行われ、アラートが鳴ると共に約50人の住民が一斉に地下道に避難し、頭を守る姿勢を確認しました。また妙高市役所では職員が状況把握や市民への広報など、初動対応を訓練しました。 ■訓練に参加した男性 「雪もあり、ちょっと凍っていて足元が悪いの