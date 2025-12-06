夏の甲子園で広陵高校が途中辞退したことを受け、日本高野連は不祥事に関する報告書を被害者側も確認するよう変更しました。広陵高校野球部はことし8月、部員間や監督などによる暴力の疑いがSNS上で拡散し、夏の甲子園出場を途中で辞退しました。この問題を受けて日本高野連は5日の理事会で、被害者と加害者で認識が食い違わないよう学校が調査する不祥事の報告書に被害者への確認と異議申し立ての有無を記載するよう求めることを