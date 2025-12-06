九州の大学ナンバーワンを決める「島原学生駅伝」が島原市で開催されました。 23チームが出場した男子のレースは、最後まで白熱の展開となります。 鹿児島大学が2区からトップを維持しますが、徐々に追い上げてきた鹿児島の第一工科大学が最終7区で追いつきます。 最後は第一工科大学が振り切り、3大会ぶり21回目の優勝を果たしました。 県勢は長崎国際大学が6位。 長崎大学は9位でフ