9年ぶり9度目の優勝を果たし、笑顔で写真に納まる鹿島の柳沢コーチ（左から3人目）、鬼木監督（同4人目）ら＝メルスタ鹿島は2007〜09年のリーグ3連覇など黄金期を知るOBの力を結集した。17年以降はJ1で常に5位以内を確保しながらも優勝に届かず、20〜24年の5シーズンで6人が監督を務めた。不安定で短期的な体制から脱却すべく、昨季途中に強化責任者のフットボールダイレクター（FD）に中田浩二氏が就任。鬼木監督を招聘し、ユ