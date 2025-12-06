お金持ちになるにはどうすればよいか。『進化するシン富裕層』（日刊現代）を書いた大森健史さんは「身の丈に合った生活を心がけているようではいつまでたっても普通の人だ。周囲の目を気にせず、あえて空気を読まない人になると今までとは別の世界が見えてくる」という――。（第1回）※本稿は、大森健史『進化するシン富裕層』（日刊現代）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／maroke※写真はイメージです - 写真＝iS