「炊き出し」に集まるのは一体どんな人たちなのか。自身も路上生活を体験したルポライターの國友公司さんは「ホームレスや生活困窮者だけではない。そういった人をターゲットに勧誘活動を行う新興宗教の信者も来ている」という――。※本稿は、國友公司『ルポ路上メシ』（双葉社）の一部を再編集したものです。筆者撮影上野公園にあるこの広場では週に4回の炊き出しが行われている - 筆者撮影■韓国系キリスト教会の日は腰が重くな