「2025 MAMA AWARDS」 11月28日・29日(日本時間)に開催された世界最大級のK-POP授賞式「2025 MAMA AWARDS」。2018年以来、7年ぶりの香港開催となったが、11月26日に香港で発生した火災事故という痛ましい出来事を受け、直前でレッドカーペットの中止が発表されるなど、授賞式も厳粛な雰囲気の中で催されることに。ホスト(進行役)を務めたパク・ボゴム(CHAPTER 1)、キム・ヘス(CHAPTER 2)を筆頭に、出演アーティストやプレゼン