広島の小園海斗内野手が６日、広島グリーンアリーナで行われた「ヒロマツホールディングスｐｒｅｓｅｎｔｓＴＧＣ広島２０２５」に、妻でモデルの渡辺リサとそろって出演した。ＳＮＳで２ショットを披露したことはあるが、公の場での２ショットは初めてという。「いつもは赤のユニホームですけど、今日のこのスペシャルステージ用の赤も格好いい。こういうかわいい衣装はなかなか着られないので、良かったです」小園