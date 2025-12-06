ＪＲＡは６日、２２年の共同通信杯勝ち馬で、２３年のドバイ・ターフで２着になったダノンベルーガ（牡６歳、美浦・堀宣行厩舎、父ハーツクライ）の競走馬登録を同日付で抹消したと発表した。ラストランは先週のジャパンＣで１３着に敗れている。今後は東京競馬場で乗馬になる予定。通算成績は１６戦２勝（うち海外２戦０勝）。総獲得賞金は４億３７４２万９４００円（うち海外２億２５６万６４００円）。