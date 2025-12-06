◆第２６回チャンピオンズＣ・Ｇ１（１２月７日、中京競馬場・ダート１８００メートル）前日最終オッズが１２月６日、ＪＲＡから発表された。単勝１番人気は現在、４連勝中の＜１２＞ナルカミ（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父カリフォルニアクローム）で単勝２・４倍。他馬を大きく突き放し、１強ムードが漂っている。２番人気の＜２＞ダブルハートボンド（牝４歳、栗東・大久保龍志厩舎、父キズナ）が５・８倍、３番人気の＜