オンラインで開かれた「日中ユースフォーラム」＝6日（日本僑報社提供・共同）【北京共同】日中関係の書籍を出版する日本僑報社などは6日、「中国人の日本語作文コンクール」の受賞者ら日中両国の若者が交流する「日中ユースフォーラム」をオンラインで開催した。アイドルや動画配信者を応援する「推し活」や日本人の中国滞在エピソードをテーマに意見交換した。夏目漱石を「推し」と紹介し作文コンクールで1等賞を受賞した中