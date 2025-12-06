1日、記者団の取材に応じる立憲民主党の安住幹事長＝国会立憲民主党の安住淳幹事長は6日、新潟県十日町市で講演し、自民党と連立を組む日本維新の会を信用することができないと酷評した。野党時代の維新について「ひどかった。野党でまとまって交渉しようと思ったら、自民とつるんで最後に必ず裏切る」と批判。「本当に（野党勢力から）いなくなってせいせいした」と語った。一方、自民との連立を離脱し野党となった公明党に関