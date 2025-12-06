女子1万メートル自己ベストの30分54秒40で日本勢トップの3位に入った田中希実（右端）＝ヤンマースタジアム長居陸上のエディオン・ディスタンス・チャレンジin大阪は6日、大阪市のヤンマースタジアム長居で行われ、女子1万メートル（タイムレース）は田中希実（ニューバランス）が自己ベストの30分54秒40で日本勢トップの3位に入った。カロライン・カリバ（日本郵政グループ）が30分43秒42で優勝。樺沢和佳奈（三井住友海上）