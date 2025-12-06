会社員のBさん（50代）は、昨年亡くなった父の実家を相続しました。築40年以上の木造住宅で、庭の柿の木が毎年のように実をつけています。ただ、いまは県外で夫と暮らしており、実家に戻る予定はありませんでした。【漫画】駅近の土地「爆安の理由」がヤバかった…正直すぎる不動産屋さんの目が怖いBさんは「とりあえず空き家のまま置いておけば、税金はそんなに変わらないはず」と思い、相続後は特に手をつけずに1年が過ぎました