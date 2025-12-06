800馬力V8×電動ソフトトップの圧倒的パフォーマンスドイツの有名チューナー・ブラバスは2025年11月24日、メルセデスAMG G 63をベースに仕立てた超高性能オープントップモデル「XL 800 CABRIO（カブリオ）」と「800 CABRIO（カブリオ）」を発表しました。いずれも800馬力のV型8気筒ツインターボを搭載し、“オープンGクラス”という唯一無二の存在として注目を集めています。500点超のパーツで構成される電動ソフトトップ機構