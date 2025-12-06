引退から28年、病を夫婦で乗り越え大相撲元大関でタレントの小錦八十吉(61)の妻・千絵さん(49)がSNSを更新。夫婦の近影を公開し注目を集めている。「腎臓移植から1年が経ちました…1年前の今日の今頃は2人とも手術室にいました」と書き出し写真をアップ。花束を持った千絵さんと小錦が手を合わせてハートポーズを作り、笑顔を浮かべている。この投稿に「妻の夫を助けたいという夫婦愛に心を打たれた」「素晴らしい御夫婦」「