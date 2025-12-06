年に一度のものまねの祭典「ものまね王座決定戦」（フジテレビ系）が12月6日21時から放送される。ものまね芸人たちが1年間磨いた技術と個性がぶつかる真の実力勝負。往年のブームの名残を感じつつも、歌まねとしゃべりものまねの両輪が競う令和の戦いは、SNS世代の新星たちも加わり、新たなドラマが生まれようとしている。 【画像】沖縄の路上ライブから出てきたかわいくて上手い新世代の歌姫 「ものまね四天王」誕生から