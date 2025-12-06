フィギュアスケート・グランプリファイナル第2日は5日、IGアリーナ（名古屋市）で女子ショートプログラムを行い、新潟市出身の中井亜美は3位に付けました。 シニア転向1年目ながら、優勝候補として注目を集める17歳の新星・中井。冒頭、大技・トリプルアクセルの着氷で体勢を崩したものの、続くトリプルルッツ、トリプルトウループのコンビネーションは完璧に決めます。曲調が変わった後半も安定