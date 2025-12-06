広島・小園海斗内野手（25）と妻でモデル・インフルエンサーの渡辺リサ（23）が6日、広島グリーンアリーナで開催された「ヒロマツホールディングスpresentsTGCHIROSHIMA2025byTOKYOGIRLSCOLLECTION」に出演。青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」とのコラボステージで夫婦そろってランウェイを歩いた。厚底靴に真っ赤な衣装で登場した小園は「かわいい衣装でこういうのもなかなか着れない