天皇陛下は、山の愛好家たちが集う「日本山岳会」の創立120周年を祝う式典に出席されました。午後3時ごろ、天皇陛下は東京・新宿区のホテルに到着し、笑顔で挨拶を交わされました。その後、式典会場に足を運び、およそ500人から拍手で出迎えられました。陛下は1987年から日本山岳会の会員で、会員番号は10001番。これまでに、170以上の山を登ったことがあるなど、登山好きとして知られています。式典に先立ち、会員らの登山活動を