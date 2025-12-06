これまでに159人の死者が出た香港のマンション火災で、東京都内ではきょう、火災による犠牲者を追悼する集会が開かれました。集会には、日本に住む香港出身の人などおよそ300人が参加し、黙とうするなどして犠牲者を悼みました。香港出身の参加者「私も香港人なので、今回の火事を見て被害者の皆様が本当にかわいそうで仕方ない。今回こういった機会があって、ぜひ参加させていただければと思って来ました」香港出身の参加者「赤ち