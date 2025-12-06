サッカーW杯北中米3カ国大会の組み合わせ抽選会が行われ1次リーグF組に入った日本＝5日、米ワシントン（共同）来年6月に開幕するサッカーのワールドカップ（W杯）で、日本の対戦国が決まった6日、国内のサッカーファンから、過去に4度阻まれた「ベスト16の壁」の突破を期待する声が上がった。「全勝で1次リーグを勝ち上がってほしい」とのエールも聞かれた。強豪のオランダなど欧州2カ国のほか、チュニジアと同じ組に入った日