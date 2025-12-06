卓球の混合団体Ｗ杯（６日、中国・成都）、日本はセカンドステージ第５戦で中国に５―８で敗戦。ファーストステージからの通算成績は７勝１敗となったが、中国メディアからは男子勢のパフォーマンスに不満の声が上がっている。混合団体は２０２８年ロサンゼルス五輪で採用される新種目。ダブルス、シングルスを各試合３ゲームずつ行い、先に合計８ゲーム先取したチームが勝利となる。この日は第１試合の混合ダブルスで戸上隼