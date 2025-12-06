歌手の近藤真彦が６日放送のＭＢＳテレビ「ごぶごぶ」に出演。アイドル時代の?恋愛事情?をぶっちゃけ、ＭＣの浜田雅功を大喜びさせた。当時のアイドルはアイドル同士で交際することが多かったという近藤。浜田にどうやって連絡先を聞くのか？と質問され、「あの当時携帯とかなかったから、台本の切れ端に電話番号をピピっと書いて、ビリっと切ってパッ（と渡す）」と証言した。浜田は「でも当時、各タレントはマネジャーにが