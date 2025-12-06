落語家の立川志らく（６２）が６日、自身のＸを更新。キャビンアテンダント（ＣＡ）にまつわる投稿で波紋を呼んだ春風亭一之輔に関連し自身の失敗を回顧した。一之輔をは２日、Ｘで「ＣＡさんが俺の荷物のせいでギックリ腰になって、となりの席で休んでる」と投稿。一般ユーザーの間で議論が起き炎上騒動に発展していた。４日には会見で騒動に言及し一部始終を説明した。志らくは「一之輔がＣＡさんの件で炎上」と騒動に触れ