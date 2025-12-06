女優の杉本彩（５７）が、６日までにＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。美容法を語った。杉本の起床時間は「猫がいるから、どれだけ遅くても朝７時には起きる」。それから、猫のご飯の準備、猫のトイレ掃除、自分のことをするそうだ。「ご飯の前に数々のサプリメントを飲む。ぬるま湯か常温の水に少しお塩を入れて飲む。（その後）食べたい時には朝ごはんも食べるけど、その日の仕事によって朝昼兼用みたいな」と語った。また