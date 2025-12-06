?モンスターエナジー?注入で世界を獲る！ボクシングＷＢＯ世界フライ級タイトルマッチ（１７日、両国国技館）で王者アンソニー・オラスクアガ（２６＝米国）に挑戦する同級４位・桑原拓（３０＝大橋）が６日、横浜市内で公開練習を行った。同門のスーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２＝大橋）が?仮想オラスクアガ?となってマススパーリングの相手を務めてくれたことを明かし、「とにかく勝ちをもぎ取る」と王座奪取