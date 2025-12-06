グランドハイアット東京は、「ドン ペリニヨン」などのフリーフローとバンドの生演奏とともに新年の幕開けを祝う「カウントダウン パーティー 2025-2026」を、2025年12月31日にバー&ジャズラウンジ「マデュロ」にて限定開催する。「ドン ペリニヨン」と楽しむカウントダウンパーティーバンドのライブミュージックが盛り上げる大人のためのカウントダウンパーティーは、ガス灯の炎が揺らめき、ポルトガル式教会を想起させるハン