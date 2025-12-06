【その他の画像・動画等を元記事で観る】「週刊少年マガジン」で連載され、コミックス累計420万部を突破し、2018年にはTVアニメ化した『寄宿学校のジュリエット』。そんな大人気学園ラブコメを手掛けた金田陽介の最新作『黒猫と魔女の教室』が、2026年4月より、CBC/TBS 系全国28局ネット「アガルアニメ」枠（日曜夜11時30分〜）にて放送されることが決定した。『黒猫と魔女の教室』は、「マガジンポケット（講談社）」にて、2022年